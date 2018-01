América-SP demite técnico Ramirez O técnico Sérgio Ramirez não está mesmo atravessando uma boa fase. Ele foi demitido nesta segunda-feira do cargo pela diretoria do América, de São José do Rio Preto, e continua com uma triste sina: está há onze jogos sem vencer. O mais cotado para assumir o cargo é o treinador Juninho Fonseca, que atualmente encontra-se sem clube mas esteve no Comercial na Série A-2 nesta temporada. Ele começou o ano dirigindo a Inter de Limeira na Série A-1 do Campeonato Paulista. Após oito jogos sem vencer, ele deixou o time limeirense ocupando a última colocação. Curiosamente, depois de sua saída a equipe embalou e nos três jogos que disputou fora conquistaram três vitórias consecutivas. No América a história não é muito diferente. A equipe da cidade de São José do Rio Preto estava bem na competição, mas com a ida do técnico Vica para o Goiás, as coisas desandaram. Foram duas derrotas consecutivas sob o comando do auxiliar Betão. Quando Ramirez assumiu, a história continuou. Foram mais três derrotas. Assim, o treinador, que reside em Curitiba, continua sem vencer neste ano.