América-SP diminui capacidade de estádio Para que o o América possa mandar seus jogos em Rio Preto durante a disputa do Campeonato Paulista da Série A1, o Estádio Benedito Teixeira teve de se adequar ao Estatuto do Torcedor e a capacidade foi diminuída. Desde a inauguração, em 1996, ele comportava 55 mil pessoas. Com a mudança, o máximo de público será 36.426 torcedores. A estréia do América será no dia 21 de janeiro, contra o Juventus. Reforços - O América continua atrás de reforços. O técnico Roberval Davino acha fundamental encontrar duas peças experientes, uma para o meio campo e outra para o ataque. "São posições chaves no futebol. O resto a gente dá um jeito", justificou, animado com a formação do elenco para a temporada 2004. Vários nomes foram tentados, mas sem sucesso. Como Marquinhos e Esquerdinha, ambos do Guarani; Piá da Ponte e o atacante Sinval, do Brasiliense. O problema maior é mesmo a questão salarial.