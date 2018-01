América-SP dispensa sete de uma vez A menos de uma semana da estréia no Campeonato Paulista de 2003, o América continua vivendo dias conturbados. A sua inexperiente diretoria acaba de dispensar sete reforços. Antes mesmo do início da competição, o time de São José do Rio Preto já está no quarto técnico. Os jogadores dispensados foram: o zagueiro Vítor, os laterais Michel e Cleiton, o volante Paulinho e os atacantes Gauchinho, Léo e Bruno. O América tinha contratado, ano passado, o técnico João Carlos para montar o time para o Paulistão. Ele, porém, aceitou uma proposta e se transferiu para o futebol japonês. A diretoria contratou Roberval Davino, que nem chegou a assumir por imposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, que seria o responsável pela parceria com o Cruzeiro, de Belo Horizonte. Arturzinho foi indicado, mas em 20 dias de trabalho conseguiu arrumar mais confusões do que soluções. Esta semana, a diretoria optou pela contratação de Edu Marangon, ex-Portuguesa. O América estréia no Paulistão contra o União São João, dia 26, em Araras.