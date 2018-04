América-SP não pára de contratar O América de São José do Rio Preto quer voltar de maneira triunfante para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Após trazer o experiente técnico Cilinho, o "Diabo", como é conhecido no interior, já acertou a contratação de doze reforços. A última novidade no clube foi a chegada do experiente atacante Paulinho, de 30 anos, que defendeu o Botafogo-SP no Campeonato Brasileiro, mas tem seu passe preso à Internacional de Limeira. Ele chega por empréstimo de cinco meses, exatamente a duração da Série A-1. No último Campeonato Paulista, Paulinho atuou pela Inter e foi um dos principais destaques do elenco, com dez gols marcados. No segundo semestre, ele teve uma passagem apagada pelo Botafogo de Ribeirão Preto. No América, ele irá formar dupla de ataque com outro jogador experiente: Reinaldo, aquele mesmo revelado pelo Atlético-MG, com passagens pela Suiça, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino e Gama de Brasília. Outros jogadores conhecidos do elenco do América são o meia Sandoval, ex-Guarani e São Paulo, o lateral-esquerdo Guilherme, ex-São Paulo e Paraná Clube, e o zagueiro Jorge Luiz, ex-Botafogo-RJ e Corinthians. Completam a lista de reforços Ednei (goleiro) , Gilson (lateral direito) , Roberto Silveira (lateral direito) , Everton (meia) , Perivaldo (volante) , Glaydson (volante) e Almir (meia). Segundo Cilinho, o restante do elenco será formado por jogadores revelados no América. "Queremos fazer uma boa campanha sem deixar de revelar jogadores", disse o experiente treinador. Elenco e comissão técnica voltam aos trabalhos na próxima quinta-feira, visando a estréia do time no Paulista, contra o União São João de Araras, no dia 20 de janeiro, no estádio "Benedito Teixeira", em São José do Rio Preto. Na mesma cidade, mas no Rio Preto, a situação está mais complicada. A diretora definiu apenas na última semana o técnico do time, Márcio Rossini, e corre em busca de reforços. Além disso, os dirigentes discutem com o Santos Futebol Clube uma possível parceria, que faria do Rio Preto, que irá disputar a Série A-2 do Campeonato Paulista, uma equipe "B" do Santos. As negociações devem seguir até o final desta semana. O Rio Preto estréia pela Série A-2 no dia 19 de janeiro, contra o Olímpia, no estádio "Anísio Haddad", em Rio Preto.