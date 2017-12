América-SP tira técnico do rival O América, que disputa o Campeonato Paulista da Série A-1, tirou o técnico Márcio Rossini do seu maior rival, o Rio Preto e que disputa a Série A-2. O América estava sem técnico há duas semanas quando demitiu Cilinho e toda sua comissão técnica, alegando falta de recursos e a necessidade de cortar sua folha de pagamento. Ricardo Moraes vinha dirigindo o time interinamente. O time é sexto colocado do paulistão, com 20 pontos. Em terceiro lugar na classificação geral com 16 pontos na Série A-2, o Rio Preto agora busca um novo treinador. Por enquanto, o assistente Serginho Perini assume o comando do time, interinamente, no jogo clássico regional contra o Mirassol. Mas Zezito pode ser o novo técnico. Durante a Série A-2, Márcio Rossini dirigiu o Rio Preto por 10 partidas, conquistando quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. O time marcou 13 gols e sofreu também 13 gols.