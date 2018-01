América surpreende e vence Fla: 3 a 2 O América não faz uma boa campanha no Campeonato Carioca, mas neste sábado voltou a reviver os tempos de glória ao vencer o Flamengo, líder da competição, por 3 a 2, em Édson Passos. Atuando em seu estádio, o América ainda não foi derrotado este ano e, antes, já havia superado outro time grande, o Fluminense. A partida começou e o desacreditado América logo deu sinais de que seria mais um dia reservado à derrota. Aos 11 minutos, o atacante Zé Carlos já havia inaugurado o marcador para o Flamengo, em uma falha da defesa americana. Aliás, o setor defensivo do América foi protagonistas de cenas engraçadas ao falhar sucessivamente e permitir que os atletas rubro-negros desperdiçassem várias oportunidade de gol. Mas, a estrela americana começou a brilhar com o empate aos 17 minutos em um lance de bola parada. O experiente meia Sérgio Manoel cobrou uma falta pela direita da grande área e o volante Marcelo Cardoso desviou, de cabeça, para o gol. O segundo tempo começou e ambas equipes procuraram desempatar a partida. Os jogadores americanos seguiram dando espaços para o Rubro-Negro e explorou os contra-ataques. Aos 22 minutos, o América conseguiu virar a partida, em uma cobrança de pênalti de Sérgio Manoel, sofrida por Marcelo Cardoso. A vitória que parecia impossível virou realidade depois do terceiro gol americano, aos 32 minutos, feito pelo atacante Edivaldo, que aproveitou um lançamento de Sérgio Manoel, para chutar forte, da entrada da área, no ângulo superior direito do goleiro Júlio César. Mas, o sonho do América por pouco não virou um pesadelo, com o segundo gol do Flamengo, feito por Zé Carlos, aos 37 minutos, aproveitando mais uma das falhas da defesa adversária. O gol serviu para acordar os jogadores do Rubro-Negro que até o final do confronto pressionaram o América, sem sucesso. Para justificar o vexame, ao Flamengo restou a desculpa de que atuou sem quatro jogadores (o lateral-direito Alessandro, o zagueiro Fernando, o lateral-esquerdo Athirson e o meia Fábio Baiano), que cumpriram suspensão automática. Já os jogadores do América festejavam a proeza de superar um time que totalizava o triplo de seus pontos na competição. Mesmo com a derrota, o Rubro-Negro permaneceu como líder do Carioca, independentemente dos outros resultados da nona rodada, já que tem 21 pontos, contra 17 do Vasco, segundo colocado, que atua neste domingo. O América chegou aos dez pontos. Ficha Técnica Flamengo - Júlio César; Édson, André Dias, André Bahia e Anderson; Jorginho (Jean), André Gomes (Fabiano Cabral), Andrezinho (Felipe Mello)e Felipe; Fernando Baiano e Zé Carlos. Técnico - Evaristo de Macedo. América - Wágner; Tinoco, Carlos Eduardo e Jorge Luiz; Guto, Gulit (Zé Hilton), Marcelo Cardoso, Sérgio Manoel e Alexandre (Allan); André Biquinho (Joílson) e Edvaldo. Técnico - Alfredo Sampaio. Gols - Zé Carlos, aos 11 minutos; Marcelo Cardoso, aos 17 minutos, do primeiro tempo. Sérgio Manoel, aos 22 minutos; Edivaldo, aos 32 minutos; e Zé Carlos, aos 37 minutos do segundo tempo. Árbitro - Edílson Soares da Silva. Cartão amarelo - Sérgio Manoel, Carlos Eduardo, Tinoco e André Bahia. Público e renda - Não divulgados. Local - Édson Passos.