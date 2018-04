América surpreende em Bogotá e vence o Millonarios por 3 a 2

Comandados pelo atacante paraguaio Salvador Cabañas, o América do México derrotou, na noite desta quarta-feira, o Millonarios por 3 a 2, em Bogotá. Com a vitória fora de casa, os mexicanos dão um passo importantíssimo para chegar à final da Copa sul-americana. Veja também: Calendário / Resultados Os visitantes, que dominaram o primeiro tempo, abriram o placar aos 24 minutos de jogo, com Villa, e Cabanãs, aos 36, ampliou. A reação do Millonarios veio só na segunda etapa, quando aos 16, Bedoya diminuiu para os donos da casa, e Estrada, aos 23, deixou tudo igual. Mas aos 39 a estrela do atacante paraguaio voltou a brilhar e Cabanãs deixou o América mais uma vez na frente do placar. Os argentinos River Plate e Arsenal jogam pela outra vaga na final da competição nesta quinta-feira.