América surpreende União São João O América surpreendeu o União São João, ao vencer o adversário, neste domingo, por 2 a 0, no Estádio Hermínio Ometto, na primeira rodada do Campeonato Paulista. As equipes estão no Grupo 3. No primeiro tempo, o América teve o total domínio da partida. O grande nome do jogo foi o goleiro do União, Rafael, que fez pelo menos três grandes defesas para manter o 0 a 0 no placar. No segundo tempo, o União São João, após as broncas do técnico Arnaldo Lira, voltou melhor e quase abriu o placar com Guaru, aos quatro minutos, mas ele chutou em cima de Adinam. Numa cobrança de falta de Maricá, porém, a defesa falhou e Fransérgio, de costas para o gol, tocou de cabeça, e abriu o marcador para o América, desta vez, sem chances para Rafael. O América se manteve melhor no segundo tempo, e aos 25 minutos, Luiz Fernando invadiu a grande área, deu o drible da vaca em Ben-Hur e cruzou para Jales, que foi derrubado por Félix. A árbitra Sílvia Regina de Oliveira marcou o pênalti, que Luiz Fernando converteu, dando números finais à partida. Na próxima rodada o União folga e só volta a jogar no próximo domingo, contra o Marília, na casa do adversário. O América joga nesta quarta, contra o próprio Marília, em São José do Rio Preto. Ficha Técnica União São João: Rafael; Milton (Claudinho), Ben-Hur, Félix e Henrique; Branco, Magal (Guaru), Talles e Osmar; Fábio Silva e Cristiano. Técnico: Arnaldo Lira. América: Adinam; Maricá (Alemão), Maxsandro, Pedro Paulo e Rovílson; Fransérgio, Souza (Cris), Mancuso e Luis Fernando; Jales e Washington (Sérgio Lobo). Técnico: Edu Marangon. Gols: Fransérgio aos 13 e Luiz Fernando aos 25 minutos do segundo tempo. Juíza: Sílvia Regina de Oliveira. Cartão amarelo: Guaru, Rafael, Maxsandro, Washington e Souza. Cartão vermelho: Félix. Local: Estádio Hermínio Ometto.