América tem estratégia para vencer River Atacar pelas laterais é a receita do América de Cali para vencer o River Plate, nesta terça-feira, na Colômbia, e avançar às semifinais da Copa Libertadores da América. Para isso, o time colombiano precisa de uma vitória por mais de dois gols de diferença para não depender das cobranças de pênaltis. No jogo de ida, em Buenos Aires, o River venceu por 2 a 1, com um gol nos acréscimos. Apesar da derrota, o técnico Fernando Castro não fará nenhuma alteração na equipe. E se mostra otimista para reverter a vantagem da equipe argentina e seguir na competição. "O River fraqueja quando o atacam pelas laterais. É uma partida de inteligência. Meus homens sabem se controlar e não se desesperarão caso o gol não saia nos primeiros 15 minutos", garantiu o treinador. No River Plate, o técnico chileno Manuel Pellegrini fortalecerá a marcação no meio-de-campo com a entrada de Zapata no lugar de Luis Gonzalez. Mesmo assim, garante que não pensa em jogar pelo empate. "Minha idéia é priorizar o ataque sem perder o equilíbrio", declarou Pellegrini.