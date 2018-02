América tem jogo antecipado no Rebolo A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quinta-feira a antecipação do jogo entre América e Ponte Preta para as 20h30, de sexta-feira, pela quarta rodada do Rebolo do Paulista. A mudança atendeu a um pedido do clube de Rio Preto, que costuma reunir bons públicos neste horário. A Ponte Preta, que tem sete pontos e já escapou do rebaixamento, apenas cumpre tabela e aceitou a mudança da data. Para este jogo, o América, que tem seis pontos e ainda precisa de um ponto nas três últimas partidas que disputará na competição, não poderá contar com o meia Luís Fernando, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar o técnico Roberval Davino confirmou a entrada do jovem Mancuso. "Quero somar este ponto que falta logo para respirar aliviado", comentou o técnico. A sua esperança é o atacante Jales, que já marcou 10 gols no Paulistão, tanto que reivindica a artilharia da competição. Os demais jogos estão confirmados para sábado à tarde: Botafogo x Marília; Rio Branco x Portuguesa; União São João x Mogi Mirim; Inter x Juventus e Paulista x Ituano.