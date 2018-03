América teme contra-ataque do São Caetano O América recebe o São Caetano nesta quarta-feira, no estádio Azteca, na Cidade do México, e tenta disparar na liderança do grupo 1 da Copa Libertadores da América. Os mexicanos assumiram a liderança da chave após o triunfo fora de casa justamente sobre o time brasileiro, na semana passada. Assim, se somarem mais três pontos vão a 10 e praticamente asseguram a vaga na segunda fase. "Mais do que nunca estamos confiantes, mas este jogo será mais complicado que o primeiro, no Brasil", disse o técnico do América, o holandês Leo Beenhakker. "O São Caetano é um time veloz, que marca sob pressão e muito perigoso nos contra-ataques."