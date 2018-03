América teme mais gramado ao Corinthians O gramado do estádio Teixeirão, local do jogo contra o Corinthians, domingo, pelo Campeonato Paulista, é a maior preocupação do América. Jogadores e comissão técnica reclamam constantemente da irregularidade do piso, que segundo eles atrapalham na troca de passes. "Temos a intenção de treinar até a véspera aqui (Teixeirão) para nos adaptarmos", disse o meia Luiz Fernando. "Até mesmo não damos passes de longa distância para evitar contusões", completou o zagueiro Itapagipe. O jogo contra Corinthians será uma verdadeira decisão para o América. Há quatro rodadas sem vencer, somente os três pontos manterão vivas as chances de classificação dos americanos. O time ocupa a sexta colocação do Grupo 1, com oito pontos. E também corre risco do rebaixamento. Ciente da importância desse confronto, o técnico Roberval Davino faz mistério sobre o time que entrará em campo. Certo mesmo é a presença do atacante Lairson, artilheiro do time com quatro gols em dois jogos.