América teme problemas com arbitragem O América está preocupado com a arbitragem de seu próximo jogo no Campeonato Paulista. O problema é a indicação de Robério Pereira Pires para apitar contra Atlético de Sorocaba, domingo, em Sorocaba. Afinal, ele é o mesmo árbitro de Corinthians 3 x 2 Juventus, na quinta-feira à noite, quando marcou um pênalti inexistente para os corintianos. O receio do presidente do América, Joacyr Antonio Lopes, é que seu time seja prejudicado para beneficiar o Corinthians, já que os dois brigam por uma vaga no grupo 1 - o clube de Rio Preto tem 7 pontos, contra 8 dos corintianos. "O próprio jogador Gil disse que não foi pênalti e que o juiz ajudou o Corinthians contra o Juventus. Agora, este mesmo juiz apitar um jogo que o Corinthians tem interesse é temeroso e deixa a gente preocupado. Na verdade, acho que a Federação deveria preservar este juiz e não escalá-lo em uma partida que o Corinthians tem interesse", afirmou Joacyr Lopes.