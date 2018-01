América tenta se manter entre líderes Com o objetivo de permanecer entre os primeiros colocados do grupo 3, o América vai até São Paulo, onde enfrenta a Portuguesa no estádio do Canindé, neste domingo, às 17 horas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Em dois jogos até agora, o time de Rio Preto somou quatro pontos, sendo vice-líder ao lado do Corinthians e atrás apenas de São Caetano e Portuguesa Santista, que têm seis. O técnico Edu Marangon está fazendo mistério para divulgar o time titular. Uma mudança já é certa: o lateral-direito Maricá, expulso no primeiro jogo, retorna ao time no lugar de Alemão. No ataque, Washington deve substituir Fabinho, que entrou muito bem no empate com o Marília, no meio da semana. "Vamos encarar a Lusa de frente e tentar conseguir um bom resultado em São Paulo", avisou Edu Marangon, quer não pensa em nenhuma vingança contra o ex-clube. "Devo muito à Portuguesa e não tenho nenhum pensamento deste tipo." O goleiro Jefferson, ex-Cruzeiro, que defendeu a seleção brasileira Sub-20 no Sul-Americano do Uruguai, em janeiro, só deve ficar à disposição de Edu Marangon a partir da próxima rodada do campeonato.