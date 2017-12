América terá Marquinhos contra Portuguesa O América estréia neste sábado o meia Marquinhos contra a Portuguesa em seu primeiro jogo pelo returno do Campeonato Caroca, a Taça Rio. A partida começa às 15 horas no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. O técnico Renê Weber obrigou a equipe a treinar durante o carnaval e acredita que isso pode fazer a diferença no jogo. "Estamos bem preparados. Treinamos muito durante os dias de folia, algumas vezes em dois períodos, e existe motivação." O América estará reforçado também fora de campo. A bateria da escola de samba Unidos da Ponte, que este ano levou à Avenida Marquês de Sapucaí enredo sobre o centenário do clube, estará presente na arquibancada, assim como outros componentes da escola, vestidos com as fantasias do desfile, nas cores vermelho e branco. A Unidos da Ponte, da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pertence ao terceiro grupo do carnaval do Rio. Para Weber, o América pode ser prejudicado pelo estado ruim do gramado do Luso-Brasileiro. "O campo na Portuguesa não é tão bom quanto o nosso. Mas a equipe que quer chegar bem na Taça Rio deve estar preparada para atuar em qualquer campo. E nós estamos." O treinador poderá contar com dois atacantes, Dudu e Flávio Galvão. Antes, vinha improvisando Joilson no setor por falta de opção. "Agora estou com o time e com o banco completos." A rodada será completada neste domingo com os seguintes jogos: Americano x Flamengo, às 16 horas, em Campos; Bangu x Cabofriense, às 16 horas, em Bangu; Friburguense x Olaria, às 16 horas, em Nova Friburgo; e Botafogo x Fluminense, às 18 horas, no Maracanã.