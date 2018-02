América tira Mogi da vice-liderança O América venceu o Mogi Mirim por 3 a 0 neste domingo à tarde e chegou a quatro jogos seguidos sem perder no Campeonato Paulista. Agora, o time de Rio Preto está em 11.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Mogi Mirim, com 25 pontos, perdeu a vice-liderança para o Santos e ficou ainda mais distante do título, uma vez que tem sete pontos de desvantagem em relação ao líder São Paulo. Antes do jogo começar, o Mogi Mirim não pôde se aquecer em campo. A diretoria do América trancou os portões de acesso ao gramado do Estádio Benedito Teixeira. Com isso, o Mogi teve que se ambientar ao campo durante o jogo e o América aproveitou para abrir o marcador logo aos três minutos. Danilo avançou até o lado direita e cruzou para trás para Guin chutar rasteiro e fazer 1 a 0 para o América. O Mogi Mirim era superior em campo e teve bons momentos e chances para empatar. O time da casa, a partir dos 30 minutos, conseguiu equilibrar as ações e passou a pressionar o visitante. Assim perdeu duas chances para ampliar o placar. O técnico José Carlos Serrão resolveu arriscar e na volta do segundo tempo, colocou o atacante Anderson em campo. Só que logo no minuto inicial do segundo tempo, em cobrança de escanteio do lado direito, a bola foi parar nos pés de Chicão, que não vacilou e ampliou para o time da casa. Em novo levantamento na área do Mogi, a defesa ainda rebateu, mas a sobra ficou para Lairson chutar forte e fazer 3 a 0, aos 15 minutos. Além de perder no placar, o Mogi ainda perdeu a cabeça e aos 24 minutos, Jean chutou Lau e acabou expulso, o suficiente para esfriar o seu ímpeto e definir de vez a vitória americana, que poderia até ser maior se não fossem os erros de finalização. Na próxima rodada, o Mogi Mirim joga novamente fora de casa, agora diante do Rio Branco, em Americana. Já o América enfrenta o Santos, na Vila Belmiro.