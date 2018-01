América vacila no final e é rebaixado para a Série A-2 O América decepcionou sua torcida e, depois de estar vencendo por 2 a 0, levou o empate do Ituano, por 2 a 2, e acabou sendo rebaixado à Série A-2 do Campeonato Paulista. O jogo, que foi realizado no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, foi válido pela última rodada da competição. Com o empate, o América acabou o Paulistão na 17.ª colocação, com 17 pontos. Já o Ituano não conseguiu uma vaga para disputar o título de campeão do Interior, terminando na 11.ª posição, com 25 pontos. Precisando da vitória, o América abriu o placar aos 24 minutos, quando Mateus se adiantou, roubou a bola e tocou para Márcio Barros, que marcou o gol. A pressão era tanta que, aos 32, o time da casa ampliou. Após escanteio, a defesa do Ituano bobeou e Mateus fez de cabeça: 2 a 0. O segundo tempo começou com o América retrancado e o Ituano buscando o gol. Aos 19 minutos, Bill bateu falta, a bola passou bela barreira e o time visitante diminuiu o placar. E já aos 42, quando a vitória da equipe da casa parecia certa, Bill marcou mais um e definiu o resultado. AMÉRICA 2 x 2 ITUANO América - Adson; Tiago, Eduardo Luis, Mateus e Adriano Bahia; Carlinhos (Felipe), Doriva, Marco Antônio e Jéferson (Felipe Oliveira); Reginaldo e Márcio Barros (Pedro Henrique). Técnico: Luiz Carlos Ferreira Ituano - Márcio; Hugo Leonardo, Rogério, Diego e Bill; Reginaldo (Carlinhos), Adoniran, Vander (Flavinho) e Eliomar; Malaquias (Jéferson) e Sorato. Técnico: Edson Porto. Gols - Márcio Barros, aos 24, e Mateus, aos 32 minutos do primeiro tempo; Bill, aos 19 e aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro - Milton Etsuo Ballerini. Cartões amarelos - Rogério. Público - 925 pagantes. Renda - R$ 7.848,00. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto.