América vai jogar no Azteca sem torcida O América do México sentiu nesta quinta-feira os primeiros efeitos dos incidentes registrados na última terça-feira no Estádio Azteca, após a partida contra o São Caetano pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A prefeitura da capital mexicana decidiu proibir a entrada de torcedores no próximo jogo do time no estádio, segundo anúncio feito do chefe da polícia, Marcelo Ebrard. ?O América poderá até jogar em seu estádio, mas a partida terá de ser realizada com portões fechados. E vai permanecer assim, até que o clube adote todas as medidas de segurança exigidas pela legislação?, afirmou Ebrard. Após o jogo houve briga generalizada entre atletas e integranter das duas delegações. Torcedores derrubaram alambrados e invadiram o gramado. Por muito pouco a partida não terminou em tragédia. O jogo terminou empatado por 1 a 1 e como o São Caetano havia vencido a partida de ida, se classificou para as quartas-de-final.