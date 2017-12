América vence a 1ª no Rio-São Paulo O América conseguiu, neste domingo, a sua primeira vitória no Torneio Rio-São Paulo, ao vencer o Botafogo, por 1 a 0, no Maracanã. A partida foi muito disputada e o gol só saiu nos acréscimos do segundo tempo. O resultado, porém, não livra a equipe americana do rebaixamento. O primeiro tempo foi muito ruim com os dois times errando muitos passes. As duas equipes não conseguiam organizar as jogadas e os goleiros assistiam ao jogo. A primeira oportunidade só aconteceu aos 17 minutos, quando o lateral-esquerdo Leonardo Inácio chutou e a bola foi para fora. A melhor oportunidade do Botafogo aconteceu aos 37 minutos, quando o atacante Felipe fez boa jogada, o zagueiro Tinho cortou e na sobra, o meia Alexandre, dentro da área, chutou rente a trave. No segundo tempo, Dodô teve várias oportunidades, mas sempre chutava para fora. O Botafogo dominava o meio-campo, enquanto o América não conseguia organizar um só ataque. Aos 26 minutos, o meia Geraldo chutou, o goleiro Max espalmou e na sobra Dodô chutou para fora, sem goleiro. Quando a partida parecia caminhar para um empate por 0 a 0, o lateral-direito Róbson fez boa jogada aos 46 minutos, cruzou para o atacante Gil Bala, que chutou. O goleiro Kléber espalmou, a bola bateu na trave e acabou entrando, para a alegria da torcida americana, que pôde comemorar a primeira vitória da equipe na competição.