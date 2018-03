América vence Anapolina na Série B No complemento da rodada inaugural do Campeonato Brasileiro da Série B, o América-RN recebeu a Anapolina, no estádio Machadão e conseguiu uma boa vitória, neste domingo à tarde. De virada, o time fez 3 a 1, na estréia do técnico Celso Teixeira. A festa foi completada com a apresentação de mais três reforços à torcida americana. A Anapolina, que também estreava o técnico Roberto Fernandes em partidas oficiais, saiu na frente. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o atacante Esley recebeu na área e tocou com categoria. Ainda no primeiro tempo os donos da casa empataram. Barata foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Fabinho cobrou bem e converteu. No segundo tempo, o América começou a demonstrar superioridade. O gol da virada aconteceu logo aos seis minutos. Helinho, o melhor em campo, driblou o marcador e bateu de perna esquerda. A vitória foi concretizada aos 21 minutos, depois que Elisandro aproveitou rebote e bateu para o gol livre. A segunda rodada começa a ser jogada terça-feira, com quatro jogos. Todos estão marcados para começar às 20h30.