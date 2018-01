América vence Botafogo no Carioca O América derrotou o Botafogo por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Edson Passos. Com o resultado, o Botafogo permanece na última colocação no segundo turno do Campeonato Carioca. O Botafogo, comandado pelo técnico Dé, atuou com uma equipe formada por jogadores reservas e teve um péssimo desempenho, irritando Abel Braga, treinador do time principal, que foi observar alguns atletas e deixou o estádio no intervalo da partida. O América pressionou o Botafogo desde o começo do jogo. Tanto que conseguiu abrir o placar aos 35 minutos, com o atacante Márcio Francisco, que aproveitou um cruzamento pela esquerda de Ratinho. A desvantagem parcial desorganizou ainda mais o Botafogo. Com um time entrosado, o América marcou o segundo gol aos 44 minutos, com o zagueiro Luciano Gá. No segundo tempo, o América se fechou na defesa depois que o meia Fagner foi expulso pelo árbitro Samir Yarak, aos 12 minutos. Apesar da vantagem de ter uma jogador a mais em campo, o Botafogo não aproveitou o momento favorável e, como castigo, ainda teve o meia Hernande expulso aos 30. Foi a segunda vitória consecutiva do América sobre o Botafogo.