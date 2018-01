América vence e fica perto da vaga O América de Cali, da Colômbia, venceu o Bolívar (BOL) por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, em partida válida pelo Grupo 4 da Libertadores da América. Os destaques da partida foram Julián Vásquez e David Ferreira. O primeiro porque fez os dois gols da vitória. O segundo, porque deu os passes para os gols. Com a vitória, o time colombiano chegou à vice-liderança do grupo com oito pontos, superando o Atlético-PR e o próprio Bolívar, que têm cinco. O grupo tem a liderança do Olmedo, do Equador, com 9 pontos. Na próxima rodada, dia 26 de março, o Bolívar vai enfrentar o já classificado Olmedo. No dia seguinte, o América recebe o Atlético Paranaense. Se empatar, garante sua vaga para as oitavas-de-final.