América vence e lidera o Grupo B O América conquistou a liderança isolada do grupo B do quadrangular semifinal do Campeonato Mineiro, neste sábado à tarde, ao vencer o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão. Com o resultado, o time do técnico Lula Pereira chegou aos 6 pontos na chave, contra três do Cruzeiro, e deu um importante passo para chegar à decisão - a fase tem dois grupos de quatro times, cujos campeões disputam o título estadual. No primeiro tempo, as duas equipes fizeram um jogo tecnicamente bom, com ligeira superioridade do América, mais objetivo no ataque. O gol saiu aos 10 minutos, em rápido contragolpe americano. Rodrigo recebeu de Tucho, no lado direito da área, e bateu forte. A bola acertou a trave de Bosco e, na volta, o meia Ruy não perdoou. Com a desvantagem no placar, o Cruzeiro tentou se organizar melhor na frente e por pouco não igualou, aos 43, em excelente jogada de Marcelo Ramos. O substituto do centroavante Oséas, vetado pelo departamento médico, teve outra grande chance logo no início da segunda etapa, mas, de novo, chutou para fora. Recuado, o América tentava garantir o resultado e passou a sofrer intensa pressão dos cruzeirenses. Lula Pereira armou uma verdadeira parede em sua defesa e dificultou ainda mais a tarefa do adversário. Luís Felipe Scolari, por sua vez, partiu para o tudo ou nada, colocando mais três atacantes em campo, só que a tarde não era dos cruzeirenses. Aos 40, o lateral argentino Sorín fez gol de mão, anulado, e ainda foi expulso.