América vence e lidera o Paulista O América reassumiu a liderança do Campeonato Paulista da Série A1, ao vencer a Internacional por 2 a 1, neste sábado, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. O jogo abriu a quinta rodada da competição, que agora tem América e Botafogo em primeiro lugar, ambos com 10 pontos ganhos. Na última quarta-feira, o América tinha perdido, em casa, justamente para o Botafogo. Mas conseguiu a recuperação em Limeira. O time de Ribeirão Preto joga amanhã, contra o União São João. O jogo foi repleto de alternativas. O primeiro tempo foi dominado pelo América, que fez seu gol aos 21 minutos, quando Paulinho driblou dois zagueiros e chutou de perna esquerda para marcar. Este foi seu quinto gol no Paulista, mantendo a liderança da artilharia. Depois, o time de Rio Preto, orientado pelo técnico Cilinho, teve chances para ampliar o placar, mas as desperdiçou. No segundo tempo, a Internacional voltou mais aplicada, equilibrou as ações e chegou ao empate aos 19 minutos, quando Alex acertou um chute de perna esquerda da entrada da grande área. A equipe de Limeira poderia ter feito o segundo gol aos 26 minutos, quando o lateral Galego perdeu um pênalti. Ele chutou a bola no travessão. Em seguida, o América fez o seu. Após uma troca rápida de passes, o atacante Reinaldo chutou em baixo das pernas do goleiro Edervan. A Internacional, apesar da luta, deixou o campo vaiada por sua torcida. O time soma cinco pontos em cinco jogos. O centroavante Gauchinho também teve uma estréia discreta, principalmente pela falta de condicionamento físico.