América vence e lidera o Paulistão O América assumiu a liderança provisória do Campeonato Paulista da Série A-1 ao vencer o União Barbarense, por 3 a 2, na manhã deste sábado, no estádio Benedito Teixeira, em Rio Preto. O América tem 16 pontos, enquanto o Barbarense continua com sete pontos na nona posição. A oitava rodada do Paulistão ainda terá mais dois jogos, neste sábado à tarde, e três jogos domingo. Atuando no esquema ofensivo 4-3-3 o América saiu logo na frente. Bilu abriu o placar aos cinco minutos, aproveitando um rebote da defesa na entrada da grande área. Marcos Vinicius ampliou aos 18 minutos, também de fora da área, com um chute de perna esquerda que encobriu o goleiro Washington. Apesar da vantagem, o América encontrou problemas na marcação por causa da boa disposição do Barbarense. O volante China diminuiu aos 34 minutos, com um chute forte de fora da grande área, após rebote da defesa. No começo do segundo tempo, o Barbarense empatou com o atacante Fabrício Carvalho. Ele subiu de cabeça na dividida com o goleiro Alexandre, após cruzamento de Rossato pelo lado esquerdo. Falha do goleiro e gol do Barbarense aos quatro minutos. Dois minutos depois o zagueiro Magalhães empurrou o centroavante Reinaldo dentro da área e o juiz marcou pênalti. Marcos Vinicius cobrou e aumentou para o América, 3 a 2. Foi o quinto gol de Marcos no Paulistão.