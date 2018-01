América vence e mantém 1º lugar Com dois gols no segundo tempo, o América venceu o Botafogo, por 2 a 0, e assumiu a liderança isolada do Grupo 3 do Campeonato Paulista com dez pontos. O jogo aconteceu, neste domingo à tarde, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. O Botafogo é o lanterna sem nenhum ponto. Os times fizeram um primeiro tempo duro de se ver. Sem criatividade no meio-campo e saindo com pouca velocidade no ataque, o América não conseguia se livrar da forte marcação feita pelo adversário. Do outro lado o Botafogo, um pouco melhor em campo, manteve-se mais atrás e usava dos contra-ataques para assustar o América. O que o jogo teve de ruim no primeiro tempo, teve de emoção no segundo. O América tomou a iniciativa da partida e aos 12 minutos, Jales aproveitou bobeira do goleiro Robson e marcou de cabeça o primeiro gol americano. O Botafogo saiu para o ataque em busca do empate e deixou a defesa exposta. Aproveitando outra bobeira da defesa adversária, o time da casa ampliou o placar. Aos 21 minutos, Fabinho fez linda jogada individual e marcou o segundo. O Botafogo tentou diminuir e conseguiu chutar uma bola trave com Saulo. Ficha Técnica: América: Adinam (Edinei); Maxsandro, Pedro Paulo e Fransérgio; Maricá (Alemão), Souza, Mancuso, Luiz Fernando (Sérgio Lobo) e Rovilson; Fabinho e Jales. Técnico: Edu Marangon. Botafogo: Róbson; Valentin, Xandão, Márcio Pereira e Leandro (Rodrigo); Lico, Axel, René e Márcio Luiz (Nem); Saulo e Pedrão (Gilmar). Técnico: Joãozinho Rosa. Gols: Jales aos 12 e Fabinho aos 21 minutos do segundo tempo. Árbitro: Alexandre Augusto Silva Costa. Cartão amarelo: Maxsandro, Maricá, Sérgio Lobo, Rovilson, Jales e Xandão. Local: Estádio Benedito Teixeira.