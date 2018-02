América vence e se livra da segundona União São João e América fizeram um jogo de poucas emoções na noite desta quarta-feira no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. No final, o América venceu por 1 a 0 e livrou a equipe do técnico Roberval Davino do rebaixamento à Segunda Divisão do Campeonato Paulista. Com o União apenas cumprindo tabela e o América precisando apenas de um empate, os times pouco se arriscaram ao ataque. Apesar disso, o União quase abriu o placar logo no primeiro minuto, quando o goleiro Adinan falhou. O América deu o troco logo em seguida. Em um rápido contra-ataque, a bola bateu na mão do zagueiro Félix, mas o juiz Flamarion Volpe mandou o jogo seguir. A partir daí, os visitantes começaram a mandar na partida, mas esbarravam na boa atuação do goleiro Adinan e no inoperante ataque americano. Se os homens de frente não resolviam, coube a Fransérgio marcar o gol da vitória. Aos 33 minutos, Fabinho cobrou falta e o zagueiro cabeceou sem chances para o goleiro Rafael. Na última rodada, domingo, o América recebe o Botafogo, em São José do Rio Preto. Já o União vai a Itu enfrentar o Ituano. Os dois jogos têm início às 16 horas. Ficha Técnica: União São João: Rafael; Diguinho (Pelica), Róbson, Félix e Valdo; Branco, Talles, Wilson Matias e Claudinho (Cristiano); Tosca (Márcio Andrade) e Osmar. Técnico: Arnaldo Lira. América: Adinan; Maxsandro, Pedro Paulo e Fransérgio; Maricá (Ashley), Heleno, Mancuso, Fabinho (Éder) e Luiz Fernando; Sérgio Lobo (Cris) e Jales. Técnico: Roberval Davino. Gol: Fransérgio aos 33 minutos do segundo tempo. Árbitro: Flamarion David Volpe. Cartão amarelo: Pedro Paulo, Fransérgio e Branco. Cartão vermelho: Osmar. Local: Estádio Hermínio Ometto.