América vence e se mantém na liderança O América segue surpreendendo no Campeonato Paulista. Mesmo não apresentando um grande futebol, venceu o Rio Branco por 1 a 0, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, pelo Grupo 1, neste domingo à tarde. Com isso, os riopretenses chegam ao sétimo ponto e assumem a liderança ao lado do São Paulo. O Rio Branco é lanterna sem somar ponto. O América aproveitou o fator campo para pressionar no início. Logo aos 16 minutos, aproveitando uma bobeira da defesa adversária, Maurício recebeu na direita do ataque e chutou para marcar um belo gol. O resultado adverso não assustou o Rio Branco e, em pouco tempo, passou a tomar conta da partida. Mas o bom rendimento não era traduzido na finalização para a meta de Gustavo. Assim, o América passou a administrar a vitória até o final do jogo.