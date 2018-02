América vence Joinville por 1 a 0 em BH O América Mineiro se reabilitou dentro do Campeonato Brasileiro ao vencer o Joinville, por 1 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O gol da vitória foi marcado por Douglas, aos 23 minutos do segundo tempo. A vitória deixou o time mineiro com 13 pontos, em nono lugar. O Joinville continuou com 12 pontos, em 11º. O jogo foi muito truncado e violento, com quatro expulsões, duas para cada lado: Normando e Beto(Joinville); Reginaldo e Tarcísio (América). Apesar das dificuldades para somar três pontos, o técnico Carlos Alberto Silva viu motivos para comemorar: "O que vale é vencer, não importa como".