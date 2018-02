América vence o Americano e acaba com 21 anos de jejum O América quebrou um jejum de 21 anos e venceu o Americano, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Godofredo Cruz, em Campos, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual do Rio. O América não vencia o adversário fora de casa desde fevereiro de 1986. O único gol do jogo foi marcado pelo lateral Maciel, após cobrança de falta ensaiada. O América foi melhor no primeiro tempo e poderia ter ampliado o placar, mas o goleiro Jéferson, do Americano, se sobressaiu e evitou o segundo gol. Depois do intervalo, o Americano voltou com outra disposição e desperdiçou três oportunidades para empatar. No final, André Gomes ainda chutou uma bola na trave de Jéferson. AMERICANO 0 X 1 AMÉRICA Americano - Jéferson; Fabão, Leandro Silva e Gil; Raul Prata (Nilberto), Caetano, Diogo, Gugu, Diego e Pirão (Róbson); Sandro (Pardal). Técnico: Valter Ferreira. América - Eduardo; Ademir (Argeu), Júnior Baiano, André e Maciel; Válber, Bruno Lazaroni, André Gomes e Leandro Chaves (Chiquinho); Marco Brito (Douglas) e Júnior Amorim. Técnico: Aílton Ferraz. Gol - Maciel, aos 21 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Fábio Dornelas Calábria. Cartão amarelo - Argeu, André Gomes, Júnior Amorim, Leandro Chaves, Bruno Lazaroni e Gugu. Público e renda - Não disponíveis. Local - Estádio Godofredo Cruz, em Campos (RJ).