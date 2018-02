América vence o Boavista e árbitro é contestado por erros A derrota do América por 3 a 1 para o Boavista, nesta quarta à tarde, em Saquarema, pode reacender a discussão sobre ameaça de manipulação de resultados no Estadual do Rio - denúncia feita por dirigentes de América e Flamengo há duas semanas. Alex Borges Pedro teve atuação muito ruim, expulsou dois jogadores do América, um deles indevidamente, marcou pênalti inexistente a favor do time da casa e deixou de marcar outro, claro, a favor do América. No final, o técnico Aílton Ferraz, conhecido por seu temperamento moderado, acabou invadindo o gramado para tomar satisfações com Alex Borges Pedro e foi expulso. ?Vocês vão mostrar o que aconteceu, vão mostrar, não vão??, indagou ele à equipe de TV que o entrevistou quando seguia para o vestiário, cercado por policiais militares. No primeiro tempo, Alex Borges Pedro começou errando ao nem sequer punir com cartão amarelo o zagueiro Robson, do Boavista, que atingiu o atacante Júnior Amorim com um carrinho por trás. Aos poucos, ele passou a inverter faltas e a não coibir a violência do time da casa. O Boavista fez 1 a 0 numa falha da zaga do América. Anselmo chutou bem, sem defesa para Eduardo. Rodrigão ampliou, aproveitando rebote do goleiro, e aos 34 do primeiro tempo, o árbitro não marcou pênalti para o América, quando André Gomes foi derrubado dentro da área por Leandro Eugênio. Júnior Amorim conseguiu descontar logo no início do segundo tempo. Mas, a partir dos 5 minutos dessa etapa, o América passou a atuar com nove atletas - Maciel e Maicon foram expulsos - o último por pênalti mal marcado e que o goleiro Eduardo defendeu. Anselmo completou o placar já nos descontos. ?Foi uma vergonha. Foi uma arbitragem tendenciosa, um vexame para o futebol carioca. E o pior é que o presidente da Federação (Rubens Lopes) estava lá e comemorou efusivamente a vitória do Boavista?, disse o presidente do América, Reginaldo Mathias. BOAVISTA 1 X 3 AMÉRICA Boavista - Erivélton; Arílson, Júnior, Robson e Leandro Eugênio (Fábio); Váldson, Cardoso, Léo Farias e Flávio Santos (Rodrigo); Anselmo e Rodrigão (Alex Alves). Técnico: Gaúcho. América - Eduardo, Denis (Wallace), Cleiton (Chiquinho), André e Maciel; Maicon, Válber, André Gomes (Argeu) e Leandro Chaves; Marco Brito e Júnior Amorim. Técnico: Aílton Ferraz. Gols - Anselmo, aos 20, e Rodrigão, aos 31 minutos do primeiro tempo; Júnior Amorim, aos 2, e Anselmo, aos 46 minutos do segundo tempo. Árbitro - Alex Borges Pedro. Cartão amarelo - Robson, Leandro Eugênio, Anselmo, André, Válber, Maicon, Leandro Chaves e Marco Brito. Cartão vermelho - Maicon e Maciel. Local - Estádio Bacaxá, em Saquarema (RJ).