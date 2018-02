América vence Paulista por 3 a 2 O América aproveitou bem a chance de jogar em casa, debaixo de forte calor de 40 graus, para vencer o Paulista, por 3 a 2, de virada, neste sábado à tarde, no estádio Teixeirão, em Rio Preto, pela primeira rodada da repescagem do Campeonato Paulista. O América começou bem o jogo e perdeu duas grandes chances. Mas foi castigado em dois contra-ataques, quando o Paulista fez 2 a 0, com gols de Canindé aos 21 e Edu Esídio aos 25 minutos. Mas a reação não tardou, com gols de Fabinho, aos 28, Jales aos 37 e aos 42 minutos ainda da etapa inicial. No segundo tempo, o América diminuiu o ritmo de jogo, se defendeu bem e justificou a primeira vitória na estréia do técnico Roberval Davino. Ficha Técnica América - Adinam; Maricá, Maxsandro, Pedro Paulo e Alemão; Souza, Fransérgio, Mancuso e Luis Fernando (Washington); Fabinho (Sérgio Lobo) e Jales (Heleno). Técnico - Roberval Davino. Paulista - Buzetto; Luís Paulo, Danilo, Thiago e Julinho; Léo, Alemão (Marco Túlio), Canindé (João Paulo) e Thiago Almeida; Edu (Guim) e Camanducaia. Técnico - Edson Valandro. Gols - Canindé aos 21, Edu aos 25, Fabinho aos 28 e Jales aos 37 e 42 minutos do primeiro tempo. Juiz - Robério Pereira Pires Cartão amarelo - Pedro Paulo, Thiago e Marco Túlio Cartão Vermelho - Souza Local - Estádio Teixeirão - São José do Rio Preto