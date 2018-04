América volta a vencer Millonarios pela Copa Sul-Americana

O América do México venceu em casa nesta terça-feira o Millonarios da Colômbia por 2 a 0 e garantiu vaga na final da Copa Sul-Americana. Veja também: Calendário/Resultados O América, terceiro clube mexicano a chegar à decisão do torneio, havia vencido o jogo de ida por 3 a 2. Nesta terça, no Estádio Nemesio Diez, da cidade mexicana de Toluca, o América contou com uma atuação inspirada do uruguaio Rodrigo López, autor dos dois gols da partida. O outro finalista sairá do confronto entre os argentinos River Plate e Arsenal - o primeiro jogo foi 0 a 0.