Americana perde do Mogi Mirim, mas segue no G-8 do Paulistão

Com a derrota, o Americana se manteve com 16 pontos, mas despencou para a oitava colocação. Apesar disso, o time não corre risco de perder a vaga no G-8 nesta rodada, já que o Paulista, nono colocado, tem quatro pontos a menos. Por outro lado, o Mogi Mirim chegou aos 12 pontos, assumindo a 11.ª colocação e se afastando da zona de rebaixamento.

O único gol do jogo foi assinalado por Roberto Jacaré, aos 15 minutos do primeiro tempo. Após isso, o time da casa se manteve no ataque, enquanto os visitantes ficaram na defensiva para sustentar a primeira vitória após jejum de cinco jogos.

O primeiro tempo apresentou a pressão do Americana, que manteve o controle da partida, mas não conseguiu chegar ao gol. O Mogi Mirim, que por sua vez adotou a proposta de atuar no contra-ataque, soube aproveitar a única boa oportunidade para sair em vantagem.

Aos 15 minutos, Niel fez belo passe para Denilson. O atacante driblou dois defensores, observou a chegada de Roberto Jacaré e rolou para trás. O atacante finalizou e abriu o placar: 1 a 0.

Precisando do resultado para ficar tranquilo no G-8, o Americana voltou renovado do intervalo, mas ainda assim sofreu com a retranca do Mogi Mirim.

Apesar de atacar o tempo todo, o máximo que o time da casa conseguiu foi ficar com um jogador a mais, quando Cleidson foi expulso aos 35 minutos. A melhor chance de empate foi com Fumagalli, mas a cabeçada do meia foi por cima da meta de João Paulo.

Agora, pela 11.ª rodada, o Americana entrará em campo no próximo sábado, às 21 horas, quando encara a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Mogi Mirim joga na sexta-feira, às 20h30, diante do São Bernardo, no Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo.

AMERICANA - 0 - Jailson; Luís Felipe, Jorge Luiz, Júlio César e Helton (Magal); Gercimar, Léo Silva (Fábio Júnior), Fumagalli e Marcinho; Rafael Chorão (Kássio) e Jhon. Técnico: Edinho Nazareth.

MOGI MIRIM - 1 - João Paulo; Niel, Audálio, Leomar e Cleidson; Val, Baraka, Fernando e Geovanne (Paraíba); Roberto Jacaré e Denílson (Cristiano, depois Fábio Sanches). Técnico: Guto Ferreira.

Gol - Roberto Jacaré, aos 15 minutos do primeiro tempo; Árbitro - Robinson José Andréa de Góes; Cartões amarelos - Jorge Luiz e Fernando; Cartão vermelho - Cleidson; Renda - R$ 18.205,00; Público - 1.327 pagantes; Local - Estádio Décio Vitta, em Americana (SP).

