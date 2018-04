Americana vence e ainda sonha com acesso na Série B

Com este resultado, o Americana chegou aos 56 pontos, na oitava colocação, e ainda sonha com o acesso. Para isso, precisa vencer o ABC, em Natal, no próximo sábado, e torcer por tropeços de Sport, Bragantino, Vitória e Boa. Já rebaixado, o time goiano estacionou nos 32 pontos, em 18.º lugar, e encerra a participação no mesmo dia contra o Sport, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Jogando em casa, o Americana partiu para cima desde o início, mas não conseguia criar boas chances, tanto que os principais lances de perigo era com Válber nas bolas paradas. De tanto insistir, o gol saiu aos 18 minutos. Luís Felipe cruzou para Jônatas e Luís Cetim fez boa defesa. A bola sobrou para Válber, que apenas completou.

No entanto, o empate saiu em chute de longe do volante Ricardinho. Saulo demorou para pular e acabou "aceitando". Logo na volta do intervalo, o Americana voltou a ficar na frente aos dois minutos. Válber cobrou escanteio na cabeça de Gercimar, que completou sem chances para o goleiro.

Sem pretensões na Série B, o Vila Nova pouco assustava e parecia que estava contente com a derrota pela diferença mínima de um gol. Enquanto isso, os paulistas ainda tentaram ampliar, mas Luís Cetim realizou grandes defesas e impediu um placar mais elástico.

Ficha técnica

Americana 2 x 1 Vila Nova

Americana - Saulo; Luís Felipe, Airton, Elton e Anderson Luís; Gercimar, Paulinho Dias, André Luís (Rafael Costa) e Válber (Fran); Jônatas (Júlio César) e Charles. Técnico: Roberto Fernandes.

Vila Nova - Luís Cetim; Túlio (Romário), Jéfferson e Irineu; Vitor Ferraz, Geovane, Túlio Souza, Ricardinho (Íris), Diego (Uanderson) e Paulo Régis; Leandro Cearense. Técnico: Roberto Cavalo.

Gols - Charles, aos 18, e Ricardinho, aos 31 minutos do primeiro tempo; Gercimar, aos 2 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Airton, Paulinho Dias, Válber e Júlio César (Americana); Irineu (Vila Nova).

Árbitro - Antônio Hora Filho (SE).

Renda - R$ 3.805,00.

Público - 391 pagantes.

Local - Estádio Décio Vitta, em Americana (SP).