Americana volta a vencer e se mantém entre os primeiros

O Americana põe fim a uma série de três rodadas sem vitórias, sendo um empate e duas derrotas. Com isso, se garante entre os primeiros colocados, com 16 pontos - três a menos que o líder Palmeiras. Já o Ituano continua rondando as últimas posições, com apenas oito pontos.

Depois de um primeiro de pouca eficiência dos dois ataques, o Americana voltou mais sóbrio do intervalo e construiu a vitória com gols de seus dois principais armadores. Abriu o placar aos 12 minutos, com o meia Fumagalli. O lateral Hélton escapou pela esquerda e cruzou rasteiro. O veterano jogador apareceu na pequena área apenas para escorar.

Após o gol, o Ituano foi ao ataque e até poderia ter empatado, não fosse um pênalti desperdiçado pelo meia Jéfferson, aos 29 minutos. A chance perdida renovou os ânimos do Americana, que sacramentou a vitória com o meia Marcinho, aos 33. O jogador disparou em velocidade pela ponta esquerda, entrou em diagonal na área e bateu no ângulo direito do goleiro Ricardo.

No próximo sábado, às 18h30, o Americana volta a campo para enfrentar o Mogi Mirim, no mesmo Décio Vitta. Já o Ituano recebe o Botafogo, no domingo, às 18h30, no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim. Seu estádio, o Novelli Júnior, continua interditado.

Ficha técnica

Americana 2 x 0 Ituano

Americana - Jailson; Luís Felipe, Jorge Luiz, Júlio César e Helton (Airton); Gercimar, Léo Silva, Fumagalli (Jackson) e Marcinho; Rafael Chorão e Charles (Jhon). Técnico: Edinho Nazareth.

Ituano - Ricardo; Éder Sciola, Jackson, Marx Ferraz e Leomir; Jonata Escobar, Junior Urso, Oliveira (Anderson Ataíde) e Jefferson; Leandrinho e Malaquias (Tiago Farias) Técnico: Sérgio Ramirez.

Gols - Fumagalli, aos 12, e Marcinho, aos 33 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Jorge Luiz e Júlio César (Americana); Anderson Ataíde e Escobar (Ituano).

Árbitro - Salvio Spinola Fagundes Filho (Fifa).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Décio Vitta, em Americana (SP).