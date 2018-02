Americana x Ourinhos: o segundo duelo Jogando em casa, o Unimed/Americana quer impedir que o Pão de Açúcar/Ourinhos abra uma vantagem ainda maior nas finais do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, neste sábado, às 18 horas, com transmissão da ESPN Brasil. Na série final, em melhor-de-cinco, o time de Ourinhos lidera por 1 a 0. O técnico Paulo Bassul, do Unimed/Americana, quer que seu time mude em relação ao primeiro jogo: "Numa decisão é preciso ter gana, atitude e isso nos faltou no primeiro jogo. Ourinhos mereceu a vitória, mas pelo que conheço das minhas jogadoras, com certeza vamos ter outra postura nos jogos em Americana." Janeth, estrela do time de Ourinhos, ressalta a necessidade de um bom sistema defensivo para ganhar outra: "Para tentar uma nova vitória, desta vez na casa do adversário, temos de melhorar a nossa marcação. Fizemos um bom primeiro jogo e começamos bem esta série decisiva."