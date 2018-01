Americano, a surpresa no Carioca Com uma folha salarial de R$ 40 mil - quantia 11 vezes menor do que o salário de Romário -, o Americano tem surpreendido os times grandes e está na liderança do segundo turno do Campeonato Carioca. A equipe de Campos ficou conhecida nos últimos 14 anos por ter como patrono o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj), Eduardo Viana, o Caixa D?agua. Por isso, a fama de ser beneficiada pelas arbitragens. Em 2001, isso não vem acontecendo. Mas o Americano ganhou um "presente" na tabela da Taça Rio: foi o único clube a jogar as três primeiras partidas da competição em casa: venceu todas. Com 19 pontos no returno - o Vasco tem 17, mas joga nesta quinta-feira com o Bangu -, o Americano não se intimidou diante dos mais badalados do Rio. Já venceu o Flamengo e Botafogo; empatou com o Vasco e derrotou o América no Estádio Giulite Coutinho. O técnico Luiz Antonio Zaluar garantiu não temer enfrentar favoritos e sonha em decidir o título com o Flamengo, vencedor do primeiro turno. "Até quinta, somos líderes. Se vamos permanecer só depende do Vasco", afirmou. Zaluar é apontado por todos no clube como o principal trunfo da equipe para chegar ao sucesso. Formado em Educação Física, com curso de técnico pela Fifa, tem 38 anos e faz parte da nova geração de treinadores brasileiros, que dão importância ao estudo teórico do futebol. O técnico mantém a humildade e atribui aos jogadores a boa fase da equipe. Fundado em 1914, o Americano, ao contrário de outras equipes do interior, se mantém em boa situação financeira há longo tempo. Não há atraso de salários, nem desmontes do elenco ao fim da temporada. Essa é uma das explicações para o sucesso atual da equipe. Bicampeão mundial, Didi é o nome de maior expressão que saiu de Campos. A torcida também ajuda o Americano, que divide com o Goytacaz a preferência dos cerca de 400 mil moradores de Campos. Com um estádio para 15 mil torcedores, o líder do Carioca tem uma torcida maior que a do rival.