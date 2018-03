Americano bate América em jogo tumultuado Com um gol em impedimento e outro em posição duvidosa, o Americano venceu o América por 3 a 2, em Campos, e o time derrotado deixou o gramado acusando o árbitro Carlo Wladimir dos Santos de má-fé. Houve tumulto no estádio, com parte da torcida do América tentando agredir o árbitro. Marcaram para o Americano Leandro (2) e Ronaldo; e para o América Dudu e Marquinhos. À tarde, na Rua Bariri, Olaria 2 x 2 Madureira.