Americano bate Friburguense na Série C O Americano venceu o Friburguense, por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, em Campos. Com o resultado e a vitória à tarde do Ceilândia sobre o Tupi por 1 a 0 em Brasília, todos os times do Grupo 12 da Série C do Campeonato Brasileiro estão empatados com três pontos. O Grupo 12 está apenas em sua segunda rodada, uma vez que as disputas foram interrompidas devido a uma briga judicial entre Ceilândia e Paranoá. O único gol da partida foi marcado por Léo Santos, aos 14 do primeiro tempo. A próxima rodada acontece domingo. O Friburguense recebe o Tupi no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo-RJ, a partir das 15 horas. Às 15h30, Ceilândia e Americano se enfrentam em Brasília.