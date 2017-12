Americano busca a segunda vitória O Americano vai tentar neste sábado, contra o Palmeiras, em Campos, repetir a façanha da última rodada do Rio-São Paulo, quando derrotou o Santos por 3 a 2. A motivação no clube é grande e o jogo marcará a estréia do zagueiro Marcelo, ex-Corinthians, no time carioca. "Não esqueço do meu primeiro jogo pelo Rio-São Paulo. Foi em 2000 e logo contra o Palmeiras, com estádio lotado. O Corinthians venceu por 2 a 1. Quem sabe não tenho sorte novamente?", lembrou Marcelo, que jogará ao lado de Marcelão e Laerte, formando o trio de zagueiros da equipe. O técnico Gaúcho disse que sua equipe atuará com cautela, mas sem ser defensiva. Apesar da vitória na última rodada, o Americano vai mal no Rio-São Paulo, já que somou apenas cinco pontos. Em compensação, a equipe lidera o Campeonato Carioca, ao lado do Vasco.