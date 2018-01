Americano busca manter regularidade O Americano apresenta campanhas opostas no Torneio Rio-São Paulo e no Campeonato Carioca. No primeiro, está nas últimas colocações e ainda não venceu. No segundo, é o líder invicto da competição, ao lado do Vasco. Nesta quarta-feira, o time joga a primeira partida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, às 21h45, no Estádio Godofredo Cruz. O atacante Luís Vianna explicou que o motivo de campanhas tão opostas está no fato de a equipe disputar as duas competições com o time titular. ?A carga está demais. O clube não tem um plantel para isso?, disse o jogador. ?Querendo ou não, influencia no rendimento.? O técnico Luís Antônio Zaluar reconhece que a vitória será uma tarefa difícil e por isso decidiu mudar o esquema da equipe. ?Estávamos sofrendo muitos gols com três zagueiros e optei por voltar ao 4-4-2?, disse o treinador. ?Além disso, já enfrentamos o Corinthians antes e a tática antiga não deu certo?, referindo-se à derrota por 3 a 0, no Torneio Rio-São Paulo. A única dúvida de Zaluar é o atacante Andrezinho, que está sentindo o músculo posterior da coxa esquerda e fará um teste antes do jogo para saber se poderá atuar. Caso não tenha condições, Marquinhos será o substituto.