Americano derrota Botafogo por 2 a 1 Sem apresentar um padrão tático em campo, o Botafogo foi derrotado pelo Americano, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio Godofredo Cruz, em Campos, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro começou a partida com a formação 3-5-2, apresentando várias falhas defensivas, que persistiram quando a equipe passou a atuar na 4-4-2. Por atuar em casa, o Americano tomou a iniciativa de atacar desde o início da partida e, logo aos 2 minutos, inaugurou o marcador, com o atacante Luciano Viana, que recebeu um lançamento do meia Ronaldo e tocou na saída do goleiro Jefferson. Mesmo com a vantagem parcial, o time de Campos não se intimidou e prosseguiu pressionando o Alvinegro. Apesar de o Americano dominar os espaços em campo, aos 13 minutos o Botafogo chegou ao empate, com um gol contra, de cabeça, do zagueiro Laerte, que tentou cortar um cruzamento. Atuando na formação 3-5-2, adotada pelo técnico Levir Culpi, o Botafogo não conseguiu se encontrar e permitiu os avanços do adversário pelas laterais do campo. Aos 35 minutos, o meia Flávio Santos, livre na entrada da pequena área, aproveitou um cruzamento rasteiro pela direita de Luciano Viana e chutou para fazer o gol da vitória do Americano. O time de Campos ainda poderia ter aumentado a vantagem no marcador, mas desperdiçou duas oportunidades de gol. No segundo tempo, o técnico do Botafogo optou por modificar a equipe e a colocou em campo armada taticamente no 4-4-2. O treinador substituiu o lateral-esquerdo, Renatinho, o meia Gedeil e o zagueiro Gustavo, por Jorginho Paulista, Carlos Alberto e o atacante Hugo, respectivamente. As mudanças não tiveram o efeito desejado por Culpi. O Botafogo continuou a cometer vários erros de marcação e não conseguiu armar suas jogadas de ataque. Já o Americano optou por tocar a bola e aproveitar os espaços em campo para tentar aumentar a vantagem no placar. Aos 43 minutos, o juiz Edilson Soares da Silva expulsou o atacante Alex Alves, do Botafogo, e o zagueiro Laerte, do Americano, que se agrediram fisicamente.