Americano derrota Vasco por 2 a 1 O Vasco atuou mal e foi derrotado nesta quarta-feira pelo Americano, por 2 a 1, no Estádio Godofredo Cruz, em Campos, pelo Campeonato Estadual. O time vascaíno começou atrás no placar e teve que buscar o empate. Mas, no último minuto, a equipe de Campos conseguiu a vitória. O meia Marcelinho Carioca, apesar da boa atuação, não evitou o fracasso da equipe vascaína. A partida começou equilibrada com ambas as equipes desperdiçando boas oportunidades. O meia Marcelinho Carioca chamava a responsabilidade para si, organizando as jogadas de ataque do Vasco. O próprio jogador teve uma chance, mas o goleiro Charles defendeu. Aos 36 minutos, o time vascaíno acabou vacilando na marcação e o Americano abriu o placar. O lateral-direito Chiquinho tocou para o zagueiro Laerte que, livre, chutou sem chances para o goleiro Fábio. No segundo tempo, o Vasco voltou disposto a empatar o jogo. O atacante Valdir, em ótimo chute, acertou o travessão. Aos 26 minutos, Marcelinho Carioca cobrou escanteio. Na sobra, Léo Lima chutou na trave. Na volta, a bola bateu num zagueiro e entrou. Logo depois, Valdir, livre dentro da área, cabeceou para fora. Aos 45, após cobrança de falta, Fabrício desempatou, marcando o gol da vitória do Americano. Ficha Técnica Vasco - Fábio; Wellington (Claudemir), Alex, Wellington Paulo e Edinho; Rogério Corrêa (Danilo), Bruno Lazaroni, Léo Lima e Marcelinho Carioca; Valdir e Souza (Ânderson). Técnico - Antônio Lopes. Americano - Charles; Chiquinho, Rogério, Laerte e João Paulo (Marcos Lucas); Catitu, Baiano, Cristiano e Ronaldo (Ânderson Luís); Fabrício (Vânderson) e Marcelinho. Técnico - Gaúcho Gols - Laerte aos 36 minutos do primeiro tempo; Léo Lima aos 26 e Fabrício aos 45 minutos do segundo tempo. Juiz - Samir Yarak Cartão amarelo - Lucas, Baiano e Léo Lima. Renda e público - Não divulgados Local - Godofredo Cruz