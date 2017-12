Americano e Gama têm decisão amanhã Americano-RJ e Gama-DF se enfrentam neste domingo, às 17 horas, em Campos (RJ), pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Ambos estão de olho na segunda e última vaga para o acesso à Série B em 2005, já que o União Barbarense conquistou a primeira vaga com duas rodadas de antecedência. O Americano, que está na terceira posição com quatro pontos, depende apenas de seus resultados para conseguir o acesso, já que a vitória neste domingo coloca o time na segunda posição, à frente do próprio Gama, que tem seis pontos. O técnico Válter Ferreira tem dois desfalques: Índio, que pegou dois jogos de suspensão, e Ernani, expulso contra o Limoeiro, que terminou empatado, em 1 a 1. Já o time do Distrito Federal vai a Campos disposto a garantir o acesso antecipado. A vitória coloca o time com nove pontos, cinco à frente do Americano, faltando daí apenas uma rodada para o término do quadrangular. No coletivo de sexta-feira, o técnico Reinaldo Gueldini definiu o time. Na lateral direita, Cleiton será o titular. No meio de campo, Wesley volta à sua posição de origem. Goeber, Macaé, e Rodriguinho completam o setor. No ataque, Vítor e Maia estão confirmados. Cristian, machucado está fora da delegação.