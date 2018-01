Americano e Tupi decidem vaga na Série C Mais um dos participantes da quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série C será definido nesta quarta-feira à noite, às 20h30, em Cabo Frio, onde o Americano vai receber o Tupi, de Juiz de Fora, pelo Grupo 66. No primeiro confronto, em Minas Gerais, os mineiros venceram por 5 a 2, podendo perder por dois gols. Este jogo não será realizado em Campos porque o Americano foi punido pelo STJD com a perda de dois mandos devido aos incidentes ocorridos na fase anterior diante do Goitacaz. O vencedor deste grupo vai ter como adversário o Bragantino, com o primeiro jogo confirmado para Bragança Paulista, domingo, às 17 horas, pelo Grupo 75. A última vaga será definida, quinta-feira, em Aracaju, entre Confiança-SE e Cene-MS. Como venceu o primeiro confronto por 2 a 0 em casa, o Cene garante a vaga no Grupo 62 até perdendo por um gol de diferença. O vencedor deste confronto já conhece seu próximo adversário: o Botafogo-PB, em Campina Grande, domingo, pelo Grupo 73. Quatorze clubes vão participar da nova fase, divididos em sete grupos de dois times cada. Os sete campeões de cada grupo garantirão vagas nas quartas-de-final, enquanto o oitavo integrante sairá de acordo com um índice técnico em que terá a somatória da média de pontos da primeira fase mais os pontos obtidos na segunda, terceira e quarta fases. Até o momento a melhor equipe é o RS-RS, seguida por CFZ-DF e Bragantino-SP. Em sorteio realizado segunda-feira no Rio, o departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os mandos de campo das oitavas-de-final. Os jogos de ida serão realizados domingo, dia 2. A volta foi confirmada para o dia 5. Confira os confrontos: Grupo 71 - Tuna Luso-PA x Imperatriz-MA; Grupo 72 - Campinense-PB x Itapipoca-CE; Grupo 73 - Botafogo-PB x Confiança-SE ou Cene-MS; Grupo 74 - Palmas-TO x CFZ-DF; Grupo 75 - Bragantino-SP x Tupi-MG ou Americano-RJ; Grupo 76 - Cabofriense-RJ x Santo André-RJ; Grupo 77 - Ituano-SP x RS-RS.