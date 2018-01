Americano e Volta Redonda só empatam A exemplo do que ocorreu na decisão da Taça Guanabara, Volta Redonda e Americano só empataram por 1 a 1 no jogo entre ambos nesta quarta-feira, na abertura da Taça Rio - o título do primeiro turno foi decidido em cobranças de pênaltis. O atacante Túlio Maravilha, apelido herdado dos tempos de Botafogo, abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. O intervalo fez bem ao Americano, que logo aos seis minutos igualou o marcador numa cobrança de pênalti muito contestado pelo adversário. Luciano Sena foi o autor do gol. Completando os jogos desta quarta-feira, o Friburguense derrotou o Cabofriense, por 4 a 2, no Estádio Eduardo Guinle, em Friburgo. Abedi, duas vezes, Éder e Marquinhos fizeram os gols do time da casa. Têti e Izaías descontaram. Nesta quinta-feira, para completar a rodada, Flamengo e Portuguesa se enfrentam no Maracanã e o Vasco recebe o Madureira, em São Januário.