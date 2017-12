Americano elimina Vasco do Carioca O Vasco foi eliminado nesta quinta-feira do Campeonato Estadual, ao ser derrotado pelo Americano, por 4 a 3, no Estádio de São Januário, pela penúltima rodada do Octogonal decisivo da competição. Ainda resta uma partida, contra o Botafogo, mas a equipe vascaína tem duas derrotas em dois jogos e não tem mais como alcançar os líderes - Bangu com seis pontos e o próprio time de Campos, com quatro. O Vasco atuou desfalcado de quatro dos seus principais jogadores: os atacantes Romário e Euller, o goleiro Hélton, além do meia Felipe, que mais uma vez pediu para não jogar e agora deve ter seu passe negociado. O time começou a partida apático e aos 13 minutos, o Americano abriu o placar, quando o lateral-esquerdo Felipe fez boa jogada e tocou para o volante Wellington marcar. Aos 23 minutos, o meia Luciano Viana tocou para o atacante Washington, que chutou na saída do goleiro Márcio. A partir desse momento, os torcedores vascaínos começaram a hostilizar os jogadores e o técnico Evaristo de Macedo. No final do primeiro tempo, o Vasco esboçou uma reação. O atacante Souza perdeu um gol e, no rebote, Léo Macaé sofreu pênalti. O meia Ramon cobrou e diminuiu o placar, aos 46 minutos. No segundo tempo, logo aos dois minutos, o lateral-esquerdo vascaíno Jorginho cruzou e Souza empatou a partida, de cabeça. Aos 21 minutos, após cobrança de escanteio, Washington desempatou o jogo a favor do time de Campos. Aos 33 minutos, o zagueiro Marcelo partiu para o ataque e marcou o quarto gol, assegurando a vitória do Americano. O meia Cadu ainda descontou para o Vasco, aos 45 minutos, mas não houve tempo para uma nova reação.