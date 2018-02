Americano empata e Vasco leva título Com o empate entre Americano e Friburguense, por 0 a 0, no Estádio Godofredo Cruz, em Campos, o título da Taça Guanabara ficou mesmo com o Vasco. O time de Campos precisava vencer por oito gols de diferença para conquistar o primeiro lugar, mas não foi feliz na tentativa. De consolo, restou o fato de a equipe ter conseguido a classificação para as semifinais da competição, eliminando o Botafogo. A intenção da Rede Globo, emissora detentora dos direitos de transmissão do Carioca, é o de realizar o primeiro jogo das semifinais entre Flamengo e Fluminense, segundo e terceiro colocados respectivamente, no sábado. Já Vasco e Americano, no domingo. Ambas as partidas serão disputadas no Maracanã. Apesar de atuar em casa, o Americano não parecia disposto a vencer seu adversário por goleada. O fato de um placar superior a três gols de diferença tirar o segundo lugar do Flamengo parecia não servir de incentivo para o time de Campos. Os jogadores tocavam a bola, esperando o fim da partida. O Friburguense, que apenas cumpria tabela, não assustava o gol adversário.