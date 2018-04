Americano está sem lateral-esquerdo A lateral esquerda é uma das principais preocupações do técnico do Americano, Luís Antônio Zaluar, para a estréia da equipe no Torneio Rio-São Paulo, contra o Botafogo, domingo. Rondineli, titular da posição, ainda se recupera de uma contusão no tornozelo direito e não tem sua atuação confirmada. O outro lateral-esquerdo, Wederson, que durante o Campeonato Brasileiro atuou pelo Internacional, ainda não sabe se permanecerá no Americano. O atleta tem propostas de outras equipes e pode ter seu passe negociado. "Estou treinando normalmente no Americano e, se tiver que ir para o jogo, estarei pronto", disse o jogador.